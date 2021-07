Agências do Trabalhador do DF têm vagas com salários de até R$ 4 mil

CB Correio Braziliense

Há vagas em mais de 15 profissões nas Agências do Trabalhador nesta quinta - (crédito: Divulgação/SEI BA)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 264 vagas de empregos nesta quinta-feira (15/7). São mais de 15 profissões com novos postos de trabalho disponíveis para a população.

Com salário podendo chegar a R$ 4.665,99 por mês, e mais outros benefícios, as agências oferecem 23 oportunidades para quem tem nível superior completo. Entre as profissões com vagas em destaque, estão gerente administrativo (1), programador de sistemas de computador (1), secretário executivo (6), técnico de apoio ao usuário de informática (1), professor de matemática, física e química (9), contador (1), auxiliar de coordenador escolar (1) e assistente de engenharia para construção civil (3).

Outras vagas

Para aqueles que ainda não concluíram o nível superior e querem uma oportunidade de estágio, há vagas para ajudante de cabeleireiro (1) e engenheiro civil (2), sendo pago

R$ 32,50 ao dia e R$ 5,50 por hora, mais benefícios.

São oferecidas 13 vagas para pessoas com deficiência e as empresas estão à procura de auxiliar de coordenador escolar (1), auxiliar operacional de logística (10), técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) (1) e técnico em enfermagem (1), com salários que variam de R$ 2.345, R$ 2.345, R$ 2.852 e R$ 1.911, respectivamente.

As Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas de emprego podem ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.