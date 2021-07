Rafael Prudente anuncia repasse de R$ 5 milhões para administrações

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB)

Na agenda do governador em exercício, Rafael Prudente (MDB), estão previstas visitas a administrações regionais e obras na cidade. A primeira parada, na manhã desta quinta-feira (15/7), foi no Itapoã. Ao chegar ao local, Prudente anunciou a liberação de R$ 5 milhões para as administrações regionais.

A determinação foi assinada pela manhã com o secretário de Economia André Clemente. "Já chego despejando dinheiro", afirmou o governador em exercício. O dinheiro vai, a princípio, para 10 regiões, e será aplicado em obras, reformas e compra de equipamentos. O decreto com a destinação dos recursos deve ser publicado nesta sexta (16/7).

Depois da visita ao Itapoã, Prudente segue para o Paranoá e ainda visita a região de Entre Lagos. Mais tarde, vai ao Gama, Sol Nascente e também ao túnel de Taguatinga. "Vamos ver o andamento das obras", explica.

Rafael Prudente, que é presidente da Câmara Legislativa (CLDF), assumiu o governo local na tarde dessa quarta-feira (14/7), quando tomou posse no palácio do Buriti. Ele ocupa o posto até este domingo (18/7), já que o governador Ibaneis Rocha está de férias e o vice, Paco Brito (Avante), saiu em licença não-remunerada.

A visita ao Itapoã já estava acordada antes com o administrador da cidade, Marcus Cotrim. Isso porque uma emenda parlamentar de R$ 100 mil foi destinada à região. Entre as reivindicações apresentadas estava a pavimentação da DF-330 que liga Planaltina e Sobradinho ao Itapoã.

Um produtor rural da região, White Vilela, 60 anos, pediu a Prudente a pavimentação da via. "Na época da chuva ficamos completamente ilhados", relata. A licença ambiental da estrada ainda é avaliada pelo Ibram. Rafael Prudente ressaltou que as ações do Renova-DF chegarão ao Itapoã.