SS Samara Schwingel

O agendamento pode ser feito no site da Saúde a partir das 15h desta sexta - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal vai ampliar, nesta sexta-feira (16/7), o público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas com 40 anos. Serão destinadas 46,5 mil vagas às pessoas com essa idade ou mais. Até o momento, apenas pessoas com 41 anos podem se vacinar.

O agendamento será reaberto às 15h pelo site vacina.saude.df.gov.br. Na página, será possível escolher o local, data e horário do atendimento.

A reabertura será possível após a chegada de 62,5 mil doses de AstraZeneca que devem chegar na noite desta quinta-feira (15/7). Além disso, também serão abertas 500 vagas para pessoas com comorbidades.

O governador em exercício, Rafael Prudente, confirmou a chegada dessas doses na manhã desta quinta-feira (15/7).