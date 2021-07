SS Samara Schwingel

Não será necessário agendamento para a faixa etária de 50 a 59 anos - (crédito: Paul Hennessy/ Divulgação)

O Distrito Federal fará uma repescagem da vacinação contra a covid-19 para as pessoas de 50 a 59 anos. Entre 24 e 25 de julho, quem ainda não se vacinou contra a covid-19 poderá procurar os pontos de vacinação sem a necessidade de agendamento prévio.

A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva na tarde desta quinta-feira (15/7). Segundo ele, há cerca de oito mil pessoas nessa faixa etária que ainda não foram imunizadas contra a covid-19.

“É para encerrar a vacinação do público de 50 a 59 anos. Passado esse prazo, as vacinas serão remanejadas. Não será preciso fazer agendamento”, disse.

Também durante a coletiva, o representante do GDF anunciou a ampliação da campanha de vacinação para pessoas com 40 anos. Cerca de 46,5 mil vagas serão abertas às 15h desta sexta-feira (16/7), além de 500 vagas para pessoas com comorbidades.