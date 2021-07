CNH Social: vagas não preenchidas serão redistribuídas

CB Correio Braziliense

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará a redistribuição das vagas não preenchidas do Programa Habilitação Social – CNH Social - que estavam destinadas para estudantes. A medida foi publicada no Diário Oficial do DF nesta quinta-feira (15/7).

Segundo o documento, as vagas não preenchidas do programa referente à Modalidade Estudante Habilitado serão remanejadas para a Modalidade Cidadão Habilitado. A redistribuição irá respeitar o mesmo tipo de serviço: obtenção da CNH para as categorias A ou B. A mudança entra em vigor na data de publicação.

CNH Social

Neste ano, o Detran-DF disponibilizou 5 mil vagas para a CNH Social destinada para todo a capital, sendo 3 mil na Modalidade Estudante Habilitado e 2 mil na Modalidade Cidadão Habilitado. O programa permite que pessoas de baixa renda possam tirar a carteira de habilitação gratuitamente.

Vale ressaltar que o candidato à vaga do Cidadão Habilitado precisa ter mais de 18 anos; estar inscrito, como titular ou dependente, no CadÚnico; saber ler e escrever; ser penalmente imputável; e ter domicílio no DF há, no mínimo, dois anos.