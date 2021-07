Porteiro esfaqueado na Asa Norte está em estado grave no Hospital de Base

LP Luana Patriolino

PM apreendeu uma adolescente de 13 anos e um homem, 25, ambos acusados de assaltar e atentar contra a vida do porteiro - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA.Press)

O porteiro de 53 anos, esfaqueado na Asa Norte, na noite de quarta-feira (14/7), durante um assalto, está internado no Hospital de Base, em estado grave. Identificado como Ivo, o homem passou por uma cirurgia de emergência. Ao todo, foram três perfurações no abdômen por faca.

Por volta das 22h desta quarta, policiais militares integrantes do Grupo Tático Operacional 23 foram acionados para atender ocorrência de vítima de arma branca. Os suspeitos haviam fugido e os policiais encontraram Ivo machucado.

Após fazer buscas pela região, a PM apreendeu uma adolescente de 13 anos e um homem, 25, ambos acusados de assaltar e tentar matar o porteiro que comia um churrasquinho no local na hora do crime. A vítima estava no Bloco H da 215 Norte, quando foi atingida com os golpes no tórax.



A adolescente foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente, e o homem à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Segundo a Polícia Militar, adolescente já tinha passagens por tentativa de homicídio e roubo. O homem, tem ficha criminal por assalto, furto e tráfico. Agora, eles permanecem à disposição da Justiça.