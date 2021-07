Covid-19:População acima de 18 anos vacina até setembro, diz Prudente

JM Jéssica Moura

Previsão é baseada na entrega de cinco remessas prometidas pelo Ministério da Saúde - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Diante da perspectiva de entrega de novas remessas de imunizantes contra a covid-19, o governador em exercício, Rafael Prudente (MDB), afirmou durante evento na manhã desta sexta-feira (16/7) no Palácio do Buriti que todos os brasilienses com mais de 18 anos devem estar vacinados com pelo menos a primeira dose até setembro. "E mais da metade vacinadas com a segunda dose", prevê Prudente.

Segundo ele, o Ministério da Saúde vai repassar ao estados mais lotes de imunizantes neste sábado (17/7). No entanto, o governo ainda não sabe a quantidade de doses ou de qual fabricante será a entrega.

O secretário de Saúde Osnei Okumoto disse que acredita que devem ser doses da Coronavac ou da Pfizer, já que a vacinas recebidas nesta quinta (15/7) foram de Oxford/AstraZeneca.

O DF espera a entrega de 250 mil doses de vacinas contra o coronavírus depois de um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O órgão reclamou que a base de cálculo do Ministério subestimava o tamanho real da população e ponderou que 175 mil doses foram aplicadas em moradores de fora da cidade.

Com isso, o Ministério vai repassar ao DF cinco remessas. A primeira fração de 62 mil doses desembarcou nesta quinta (15/7) no aeroporto de Brasília.