Covid-19: DF recebe 62 mil doses da AstraZeneca nesta quinta (15/7)

AI Ana Isabel Mansur

DF espera receber remessa com 250 mil vacinas - (crédito: Reprodução)

O Distrito Federal recebeu, na noite desta quinta-feira (15/7), mais 62 mil doses de vacina contra a covid-19. As unidades que desembarcaram na capital federal, em um voo da companhia aérea Azul, são do imunizante da AstraZeneca. Veja no vídeo abaixo.

Segundo a Secretaria de Saúde, as doses ainda não foram conferidas pela Rede de Frio Central. Mas a expectativa é que a quantidade tenha seguido a previsão de 62 mil unidades, anunciada na manhã desta quinta (15/7) por Rafael Prudente, governador em exercício.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes, junto ao secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, Rafael Prudente e de Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo.

Reposição

O DF espera receber remessa com 250 mil vacinas. O pedido partiu da força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na segunda-feira (12/7). Os promotores argumentaram que o Ministério da Saúde tem enviado remessas abaixo da proporção a que o DF teria direito.

O órgão também ressalta que mais de 171 mil imunizantes foram aplicados em moradores de outros estados, por isso, o pedido de reposição do estoque. A confirmação pelo Ministério da Saúde veio na terça-feira (13/7).