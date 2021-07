AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Reprodução)

O agendamento da vacinação contra a covid-19 para pessoas entre 40 e 49 anos foi suspenso pouco depois de ser aberto. Ainda não há previsão de retorno do serviço. Na tarde desta sexta-feira (16/7), às 15h, a marcação ficou disponível ao público. No entanto, cerca de 30 minutos depois, o site vacina.saude.df.gov.br ficou fora do ar, com mensagem de erro sendo exibida para quem tentava o acesso.

A Secretaria de Saúde informou que a marcação foi, então, pausada, "por problemas nos servidores da Coordenação Especial de Tecnologia da Informação (CTINF), do GDF. A área técnica está resolvendo e voltará em alguns instantes." Outros portais do Executivo local também apresentaram problemas de Instabilidade nesta sexta (16/7) e estão fora do ar.

A Secretaria de Saúde abriu 46,5 mil vagas para a vacinação do público entre 40 e 49 anos, após a chegada, na noite anterior, de mais 62.250 unidades do imunizante da AstraZeneca.

No último sábado (10/7), em 28 minutos, todas as vagas disponibilizadas pela Secretaria de Saúde (SES-DF) para pessoas com 41 anos foram preenchidas. No total, foram feitos 20.992 agendamentos. Pelas redes sociais, usuários destacaram que a quantidade de marcações disponibilizadas é pequena em relação ao tamanho da população. Outra crítica foi quanto à lentidão do sistema.