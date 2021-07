Covid-19: médias móveis aumentam nesta sexta, no DF

PM Pedro Marra

Secretaria de Saúde notificou 753 novos casos confirmados - (crédito: Minervino Júnior/ CB DA Press)

O Distrito Federal registrou, nesta sexta-feira (16/7), um aumento nas médias móveis de covid-19. A mediana de casos ficou em 571,29, na quinta-feira (15/7), indo para 583,57 hoje, mas com queda de 20% em relação há 14 dias. Já a média móvel de mortes subiu de 12,86 para 14, tendo redução de 5,7% na comparação com o mesmo período analisado.

A Secretaria de Saúde (SES) notificou 753 novos casos confirmados, o que resulta em 440 mil infectados pelo novo coronavírus nesta crise sanitária. Desse total, mais de 424 mil se recuperaram. Com mais 21 mortes por complicações da doença, – sendo 20 do DF e uma de Santo Antônio do Descoberto (GO) – o número de óbitos chegou a 9,4 mil no Distrito Federal. Desses óbitos mais recentes, 13 vítimas eram mulheres e oito, homens. Duas pessoas tinham entre 30 e 49 anos.

O boletim epidemiológico da pasta informa que a taxa de transmissão da covid-19 ficou em 0,95, nesta sexta-feira. O número ficou abaixo de 1 no DF, orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para determinar a redução de casos e controle da pandemia no DF.