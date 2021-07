Covid-19: DF registra redução de 22,7% na média móvel de casos

PM Pedro Marra

Letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, e a taxa de mortalidade está em 282,0 por 100 mil habitantes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, nesta quarta-feira (14/7), uma média móvel de casos de covid-19 de 589 – com redução de 22,7% em relação há 14 dias – e a mediana de mortes ficou em 12,71, queda de 15,2% no mesmo período. Com mais 663 novos casos, o DF chegou a mais de 439 mil pessoas diagnosticadas com o vírus nesta pandemia, sendo 423 mil recuperadas.

A Secretaria de Saúde também contabilizou 13 óbitos pela doença, o que totaliza 9,4 mil vítimas fatais. Das recentes vidas perdidas, uma era de Unaí (MG), outra de Formosa (GO) e 11 do DF. Uma das 13 mortes desta quarta é de uma pessoa entre 30 e 39 anos.

A taxa de transmissão está em 0,93, ou seja, 100 pessoas infectadas podem contaminar outras 93. O número está dentro da orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda que a taxa fique abaixo de 1 para uma cidade ter controle da crise sanitária.

Enquanto isso, a letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, e a taxa de mortalidade está em 282,0 por 100 mil habitantes. Somente em Ceilândia, a letalidade está em 3%, com 48 mil infectados e 1,4 mil mortes nesta pandemia. Taguatinga tem 910 óbitos e já registrou 34 mil moradores contaminados nesta pandemia.

Samambaia, por sua vez, tem 24 mil pessoas infectadas e 706 vidas perdidas pela doença. O Plano Piloto está com 638 mortes e mais de 42 mil pessoas contaminadas pelo vírus.O Gama vem em seguida, com 19 mil pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 562 moradores vítimas da doença até o momento.