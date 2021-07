Média móvel de mortes por covid-19 sobe nesta quinta-feira no DF

PM Pedro Marra

Com o número em 0,94 nesta quinta-feira, a pandemia no DF está dentro do nível considerado de controle pela OMS - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

A média móvel de mortes por covid-19 voltou a subir no Distrito Federal e ficou em 12,86, nesta quinta-feira (15/7). Um aumento em relação a quarta-feira (14/7), quando estava em 12,71. Em relação a 14 dias, a taxa registrou queda de 25,4%. A mediana de casos encontra-se em 571,29, 15% menor no mesmo período de comparação. A Secretaria de Saúde (SES) registrou 453 novos casos, o que resulta em quase 440 mil diagnósticos positivos. Desses, 424 mil se recuperaram da doença.

O DF notificou também mais 14 mortes por complicações da covid-19, sendo uma vítima de Valparaíso (GO) e outra de Chapada Gaúcha (MG). Das pessoas mais novas que faleceram, duas tinham entre 40 e 49 anos. Desta forma, o total de vidas perdidas chegou a 9,4 mil na capital federal.

Assim como nessa quarta-feira, a taxa de transmissão da doença ficou abaixo de 1, nível recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Com o número em 0,94 nesta quinta-feira, a pandemia no DF está dentro do nível considerado de controle pela entidade. Ontem, a mesma taxa ficou em 0,93.

Com 12,6% dos casos registrados no Distrito Federal, Ceilândia está com 48,6 mil contaminados e 1,4 mil mortes nesta pandemia. Taguatinga está com 911 vítimas fatais da doença e 34,7 mil infectados. Em Samambaia, são 707 vidas perdidas pela doença e 24,6 mil casos confirmados. O Plano Piloto, por sua vez, atingiu 42,6 mil moradores e 637 mortos.