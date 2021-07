Covid-19: site de agendamento volta a funcionar após mais de cinco horas fora do ar

SS Samara Schwingel

Neste sábado (17) começa o ciclo de imunização para quem tem entre 40 e 49 anos e agendou atendimento - (crédito: Governo de Minas Gerais/Divulgação)

Após passar mais de cinco horas fora do ar, o site de agendamento para a vacinação contra a covid-19 do Governo do Distrito Federal voltou a funcionar. Segundo a Secretaria de Saúde, o sistema colapsou após receber, nos primeiros minutos, mais de 225 mil acessos simultâneos.

Segundo a pasta, as 500 vagas para comorbidades já foram preenchidas. Porém, ainda há espaço para pessoas de 40 a 49 anos agendarem o atendimento. Vacinação terá início no fim de semana. Basta acessar o site vacina.saude.df.gov.br e escolher a data, o horário e o local da aplicação.

São 46,5 mil doses para as faixas etárias. Até a noite desta sexta-feira (16/7), 30 mil vagas haviam sido preenchidas. Ainda restavam 16 mil do total disponibilizado.

Pontos de vacinação

A vacinação contra a covid-19 segue ininterrupta na capital federal. Neste sábado (17), começa o ciclo de imunização para quem tem entre 40 e 49 anos e agendou atendimento nesta sexta-feira. Quatro pontos de vacinação funcionarão das 9h às 17h. Já no domingo, serão quatro locais funcionando no mesmo horário e um no período noturno, das 18h às 22h. A expectativa é vacinar mais de 23 mil pessoas com a segunda dose somente no fim de semana.

Funcionarão no sábado e no domingo os drive-thru do Parque da Cidade, no estacionamento 12, da Torre de TV; do Sesc de Ceilândia e no Taguaparque. No domingo, o drive-thru da Praça dos Cristais funcionará entre 18h e 22h.