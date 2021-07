GDF não autoriza evento e Parque Gastronômico Vibrar é adiado

SS Samara Schiwngel

A expectativa de organizadores do evento é que o GDF autorize a realização ainda este fim - (crédito: Vibrar/Divulgação)

O Governo do Distrito Federal, na data de estreia do Complexo Gastronômico Vibrar, informou aos realizadores que o evento não estava autorizado para realização. Marcado para ter início na noite desta sexta-feira (16/7), no Parque da Cidade do Distrito Federal, o complexo precisou adiar a inauguração.

De acordo com a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal), a motivação da não autorização foi a falta de alguns documentos importantes para a permissão do evento. Em nota, a pasta informou que interditou o local por ele não possuir licença eventual de funcionamento, uma vez que, devido aos decretos que regulamentam o combate à covid-19, esse tipo de evento está proibido em todo o Distrito Federal.

A expectativa de organizadores do evento é que o GDF autorize a realização durante este fim de semana. Em nota, publicada nas redes sociais, os responsáveis pelo complexo afirmam que seguem todas as regras para evitar a disseminação da covid-19 no local. Além disso, citam a autorização de público em eventos esportivos, medida publicada nesta semana pelo governo local.

Veja a nota do Vibrar na íntegra:

"Por motivos de força maior, o VIBRAR, cuja abertura aconteceria nesta sexta-feira, 16, terá sua inauguração adiada. Em breve, mais informações. Desde já, pedimos desculpas pelo transtorno. A organização já está tomando as medidas jurídicas cabíveis para a realização do complexo.

Geração de empregos e entretenimento seguro para a população que há um ano e meio clama por manifestações culturais e acompanha de perto a situação da cena artística, principalmente brasiliense: músicos sem trabalho, quase à beira da desesperança.

O VIBRAR possui espaços denominados de “quadradinhos”, com distanciamento de 2 metros entre eles, cercados, seguros, e com serviço 100% digital, sob o céu de Brasília, sem paredes, permitindo a circulação de ar. Além de álcool gel e todos os protocolos exigidos pelo decreto vigente.

Na próxima semana, o Estádio Nacional de Brasília será palco da primeira partida de futebol com público no país, conforme autorização do GDF para tal realização. Estabelecimentos gastronômicos e culturais à beira Lago Paranoá e SAAN estão funcionando a pleno vapor, com apresentações artísticas, sendo que alguns em locais fechados, com pouca circulação de ar e sem distanciamento entre as mesas/lounges. Outros espaços abertos ao público, a exemplo de desportivos nos quais atletas e plateia participaram sem máscara, e culturais não tiveram cerceamento de suas realizações.

O Vibrar, mesmo seguindo regras seguras, trabalhando arduamente para movimentar a economia, gerando mais 1000 empregos diretos e indiretos, tornou-se vítima de questões burocráticas que não são aplicadas à todos os estabelecimentos da cidade.

É com muito pesar que escrevemos esse comunicado, mas temos certeza que em pouco tempo teremos a justiça e poderemos voltar a VIBRAR."