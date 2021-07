Decreto que libera público em estádios no DF será publicado nesta quinta

SS Samara Schwingel

Quem descumprir as normas do decreto estará sujeito a multa -

O Governo do Distrito Federal vai liberar, nesta quinta-feira (15/7), a realização de jogos esportivos com público. O decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial do DF. A presença de público será restrita às pessoas imunizadas contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti.

As pessoas deverão apresentar na entrada do evento comprovante de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única recebidas 15 dias antes da partida. Além disso, deverão apresentar o resultado negativo de um teste RT-PCR realizado em até 48h antes do jogo.

É proibida a entrada de menores de 18 anos e gestantes. Quem descumprir as regras impostas pelo decreto poderá ser multado em R$ 1 mil, no caso de pessoa física, e R$ 20 mil para pessoa jurídica.

Além disso, o uso de máscaras por parte dos torcedores é obrigatório.