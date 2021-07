Sextou sem energia: moradores da Asa Sul passam o dia sem luz

JP Juliana Pimentel*

Segundo a empresa, o apagão teria acontecido devido a uma obra de terceiros - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A falta de energia em algumas quadras da Asa Sul surpreendeu moradores e comerciantes, nesta sexta-feira (16/7). Moradores relataram por meio das redes sociais, que desde às 10h estavam sem energia elétrica.

Em nota, a Neoenergia Distribuição Brasília informou que as equipes responsáveis estão atuando para estabelecer o serviço o mais breve possível, sem dar uma previsão exata do retorno. De acordo com o grupo Neoenergia, o apagão aconteceu devido a uma obra de terceiros, ao lado do Hospital Naval de Brasília, que afetou as redes subterrâneas de energia.

“A Neoenergia Distribuição Brasília informa que, às 10h14 da sexta-feira (16), nossa Central de Operações Integradas foi acionada para atuar em ocorrência pontual de falta de energia nas Quadras SQS 209 a 212 e 409 a 412 (Asa Sul). Nossas equipes de plantão identificaram que uma obra de terceiros, ao lado do Hospital Naval de Brasília, danificou as redes de energia subterrâneas, afetando o fornecimento de energia no local. Pela complexidade do serviço, nossas equipes de manutenção seguem atuando para restabelecer a energia aos clientes afetados com a maior brevidade possível”, informa a nota.

Em abril deste ano, a Companhia Elétrica de Brasília (CEB) foi vendida para a Bahia Geração de Energia, do grupo Neoenergia.

A moradora da quadra 411 sul, Maria Luiza Martins, 26, está trabalhando em sistema home office e relata que teve que se deslocar para Águas Claras para que fosse possível trabalhar. Ela entrou em contato com a companhia elétrica duas vezes, e de início não souberam dizer o motivo e que estavam investigando. “Às 17h eu entrei em contato novamente com a companhia que informou que estavam trabalhando para solucionar o problema. Informaram, também, que pretendiam restabelecer a energia às 17h, mas.... 18h25 e até agora nada”, relata.

Segundo Maria Luiza, mais cedo quando foi ao comércio, vários estabelecimentos estavam em desespero para manter freezers e outros equipamentos em funcionamento.

Através das redes sociais, a população denunciou a situação. Confira alguns relatos:









