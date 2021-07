Rafael Prudente entrega regularização de lotes no Riacho Fundo 2

LP Luana Patriolino

(crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

O governador em exercício do Distrito Federal, Rafael Prudente (MDB), visitou, neste sábado (17/7), as regiões administrativas de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Riacho Fundo 2 para encontrar líderes comunitários, visitar obras em andamento, participar de eventos e entregar a regularização de lotes.



No Riacho, foi entregue a proposta de regularização das quadras QC 01, QC 02, QC 04 e QC 06. “Enganaram essas pessoas no passado, entregaram escrituras que não eram escrituras e também cobraram para que isso pudesse acontecer. Agora, as escrituras todas serão gratuitas”, garantiu o interino.

Os próximos trâmites ficarão por conta da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). “Esperamos que a Codhab cumpra com o seu papel e que, dentro de 90 dias, seja entregue a escritura dessa primeira etapa”, disse Prudente.

Em Taguatinga, Prudente vistoriou as obras do túnel do centro da cidade. Até o momento, cerca de 40% da construção foi concluída. A previsão de entrega é para outubro de 2022. Na cidade de Ceilândia, o governador interino esteve presente ao café da manhã do Conselho dos Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev).



Rafael Prudente, que é presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), assumiu o governo local na tarde da última quarta-feira (14/7), quando tomou posse no Palácio do Buriti. Ele ocupa o posto até este domingo, pois o governador Ibaneis Rocha (MDB) está de férias e o vice, Paco Brito (Avante), saiu em licença não-remunerada.