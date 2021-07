Confira os pontos de vacinação contra a covid-19 abertos neste domingo no DF

LP Luana Patriolino

A população apta a se vacinar no Distrito Federal poderá contar com cinco pontos de vacinação neste domingo (18/7). Segundo a Secretaria de Saúde do DF, os quatro locais de vacinação deste sábado (17/7) foram muito movimentados e, por isso, a pasta decidiu abrir mais pontos no fim de semana.

De acordo com a Saúde, com a grande procura pela segunda dose da Coronavac, houve “desabastecimento momentâneo em alguns locais”. Para atender a alta demanda, serão aplicadas doses de D1 para agendados e D2 das vacinas AstraZeneca e Coronavac, neste domingo.

Os dados do Vacinômetro atualizados mostram que, neste sábado, foram 1.047 aplicações da primeira dose da vacina contra a covid-19, 2.040 da segunda e seis para dose única. Desde o início da campanha de imunização, em 19 de janeiro, 1.105.330 pessoas receberam a D1 no Distrito Federal e 393.218, a D2. Ainda segundo o sistema do governo local, 41.752 cidadãos receberam dose única da vacina.

Confira os pontos de vacinação deste domingo (17/7)



Torre de TV

Horário: 9h às 17h

Apenas aplicação de D1

Parque da Cidade (estacionamento 12)

Horário: 9h às 17h

Apenas aplicação de D2

Sesc de Ceilândia

Horário: 9h às 17h

Aplicação de D1 e D2

Taguaparque

Horário: 9h às 17h

Aplicação de D1 e D2