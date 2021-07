Três pessoas ficam feridas em acidente de carro na EPTC

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/CBMDF)

O capotamento de um veículo na EPCT, altura da fábrica da Coca-Cola, sentido Samambaia, resultou em três feridos, na noite deste sábado (17/7). O Renault/Logan, cor branca, era conduzido por um homem, de 46 anos, identificado como Edivaldo. Ele teria perdido o controle da direção, avançado no canteiro central e capotado o carro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, que foi registrada por volta das 20h30. Para o socorro, foram deslocadas quatro viaturas e 16 militares.

O condutor foi encontrado preso às ferragens do carro capotado. Os dois feridos, com 16 e 14 anos de idade, saíram sozinhos do veículo e foram resgatados pelos militares deitados em um canteiro. O garoto mais novo foi encaminhado ao Hospital de Base, consciente e orientado, apresentando queimadura no antebraço direito.

A vítima mais velha foi transportada em uma viatura do Samu, consciente e orientada, mas ainda não se tem informações sobre possíveis lesões. O motorista foi imobilizado pelos socorristas e estava desorientado. Ele também foi levado ao Hospital de Base.

Apenas o retorno onde aconteceu o acidente foi interditado para as ações das equipes de resgate. Não houve impacto no trânsito durante esta noite.