Ciclista de 20 anos morre após ser atropelado e motorista fugir do local

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Arquivo Pessoal)

Brendo Santiago de Oliveira, 20 anos, morreu, na noite desta sexta-feira (16/7), após ser atropelado em frente ao quartel da Polícia Militar em Santa Maria. O rapaz estava de bicicleta quando foi atingido por um Fiat Bravo cinza. O motorista abandonou o veículo no estacionamento próximo ao local do acidente e fugiu sem prestar socorro à vítima.

A irmã de Brendo, Stephany Santiago de Oliveira, explicou ao Correio que o motorista ainda não se apresentou, mas que já foi identificado. “Fazia menos de um mês que ele havia comprado a bicicleta, e em toda folga ele estava pela Santa Maria. Era muito quieto, vivia em casa, gostava de fazer trilha, sempre foi muito apegado aos seus animais”, diz.

Stephany conta que a família está sem chão. “Ele é meu único irmão e eu perdi. A família está abalada, minha mãe sem chão, e meu pai também”, diz. De acordo com a irmã, Brendo estava em estado grave quando foi encontrado. Ela reforça a importância do socorro, que não foi prestado pelo motorista. “O mínimo que ele poderia ter feito é prestar socorro. Ele foi muito frio, de ter estacionado o carro, sair, olhar e ir embora a pé. Posso até entender a pessoa que fica nervosa, mas acho que o mínimo era pedir socorro”, diz.

A irmã explica que Brendo foi socorrido pelas pessoas que ali passavam no momento do acidente. “O motorista não pediu ajuda. Como o acidente aconteceu próximo do batalhão, quem estava passando por perto o ajudou”, explica. “Eu estou esperando a decisão do juiz porque preciso da liberação para cremar o corpo. Ainda não temos informação certa sobre o funeral e enterro”, completa.

Estado grave

O acidente aconteceu por volta das 21h30. Brendo foi encontrado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), com trauma de crânio gravíssimo, com afundamento de parte da cabeça e sangramento no nariz. Ele estava inconsciente e instável. Diante da gravidade do caso, os bombeiros solicitaram apoio do suporte avançado de vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ciclista foi levado para o Hospital Regional de Santa Maria e, durante o trajeto, uma médica do Samu fez o monitoramento dos sinais vitais do rapaz.