Homem de 23 anos morre em acidente de trânsito, na região da Fercal

Um acidente de trânsito na região da Fercal, no entroncamento da DF 150 com a DF 205, em Sobradinho,

deixou uma vítima fatal nesta quinta-feira (15/07). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) a colisão entre o motociclista, identificado como Hércules do Nascimento Diniz, 23 anos, e um caminhão, entrou para a estatística de acidentes no DF.

Três viaturas dos bombeiros, com treze militares, chegaram ao local para prestar socorro. O caminhoneiro, identificado como Moraes, 62 anos, estava ileso e não precisou ser transportado para a unidade de saúde. Mas Hércules, que dirigia uma motocicleta Honda, da cor preta, não resistiu e morreu.

Ao chegarem para o resgate, os bombeiros avaliaram e constataram sinais incompatíveis com a vida (exposição de massa encefálica, pupilas não reagentes, sem respiração ou batimentos cardíacos).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas, e ficaram responsáveis pela ocorrência.