Vídeo: homem é resgatado após cair em buraco ao tentar arrombar loja no DF

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um homem de 48 anos que caiu em um buraco de escavação em obra no Recanto das Emas. Segundo informações dos proprietários do comércio vizinho, ele estaria tentando arrombar uma loja, por volta das 3h. A vala tinha cerca de 50cm de diâmetro e 7m de profundidade.

O socorro foi acionado às 6h36 deste domingo (18/7). Para atender a ocorrência, foram deslocadas cinco viaturas e 30 militares. Vizinhos relataram que ouviram barulhos de arrombamento na parede do comércio — que fica ao lado de uma construção.

A Polícia Militar do Distrito Federal estava presente. Eles encontraram o homem no fundo do lote, pedindo ajuda. Por se tratar de um local em obras, havia muitos buracos espalhados.

Solução

O resgate considerou dois planos de ação. O primeiro era cavar um buraco paralelo para acessar a vítima por baixo da terra. A operação foi chamada de “Resgate de Jéssica” e, segundo os bombeiros, demandaria muito tempo. A segunda linha de atuação consistia em descer um militar no buraco de ponta-cabeça para realizar uma amarração na vítima e puxá-la. No entanto, nenhum dos 30 presentes ao resgate caberia no pequeno vão.

Os bombeiros, então, fizeram contato com outro soldado que estava de folga, mas tinha um porte mais esguio e poderia acessar o espaço com mais facilidade. Ao chegar ao local, o militar foi erguido pelos pés, entrou no buraco e amarrou o homem. A operação durou cerca de quatro horas para ser concluída.

A vítima estava consciente, orientada e não apresentava ferimentos. De helicóptero, foi transportada para o Hospital de Base, onde passou por avaliação médica. Até a última atualização dessa matéria, não havia informações sobre o estado de saúde dele nem se deveria prestar esclarecimentos para a polícia.

Outro caso

Uma mulher de 29 anos foi resgatada em um buraco no Parque dos Dinossauros, na DF-150, região de Sobradinho, neste domingo (18/7). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 12h23, a corporação foi acionada para realizar a busca da mulher que dizia estar presa em uma vala e perdida. Ela estava desaparecida desde sábado (17/7).

