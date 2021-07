Colisão entre carro e moto deixa homem com hemorragia nasal no DF

PM Pedro Marra

Ao chegar no local, bombeiros encontraram a vítima na faixa da esquerda a via - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma batida entre um de carro e uma moto deixou um homem de 39 anos, identificado como Paulo, piloto de uma motocicleta Yamaha, de cor preta, com hemorragia nasal. O acidente ocorreu, nessa sexta-feira (16/7), próximo ao viaduto que liga a Via S1 à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA). Ele foi transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) por uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

O acidente ocorreu no sentido EPIA, na via que dá acesso ao viaduto Renato Russo. Ao chegar no local, as equipes encontraram a vítima na faixa da esquerda a via. Além da hemorragia nasal, o homem alegou dores na cabeça, coluna e teve escoriações nos membros superiores.

O motorista do outro veículo envolvido na batida – uma BMW 320 I, de cor branca – também foi atendido e não necessitou de transporte ao hospital. Durante o socorro do CBMDF, duas faixas da esquerda ficaram interditadas, mas não houve mais impactos no funcionamento do trânsito.



O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência às 11h13 dessa sexta-feira com uso de três viaturas e nove militares para atender o caso.







Confira o atendimento: