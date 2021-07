Colisão entre carro e moto em Samambaia deixa uma pessoa morta

LP Luana Patriolino

Um acidente de trânsito acabou em morte em Samambaia, na manhã deste domingo (18/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h17 para atender uma ocorrência de colisão frontal envolvendo um carro e uma motocicleta. O socorro encontrou o homem que conduzia a moto já sem vida no local. A vítima tinha 30 anos.

O acidente ocorreu na descida da boca da mata, próximo ao mercado Bona Mix de Samambaia. O carro era um Chevrolet Onix vermelho. A motorista não se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motocicleta, no momento do acidente, estava sem a placa e invadiu a contramão, causando a colisão.

Para atender a ocorrência foram acionadas duas viaturas e nove militares. A perícia e liberação do local ficaram por conta do Departamento de Trânsito e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Três feridos neste sábado

O capotamento de um veículo na EPCT, altura da fábrica da Coca-Cola, sentido Samambaia, resultou em três feridos, na noite deste sábado (17/7). O Renault Logan branco era conduzido por um homem, de 46 anos. Ele teria perdido o controle da direção, avançado no canteiro central e capotado o carro. O condutor foi encontrado preso às ferragens. Os dois feridos, com 16 e 14 anos de idade, saíram sozinhos do veículo e foram resgatados pelos militares deitados em um canteiro.