Ciclista atropelado em Santa Maria está em estado gravíssimo

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

É gravíssimo o estado de saúde de Breno Santiago de Oliveira, 20 anos, atropelado em frente ao quartel da Polícia Militar, em Santa Maria. O jovem estava em uma bicicleta e foi atingido por um Fiat Bravo cinza, por volta de 21h30 de sexta-feira (16/7).

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou para prestar socorro, encontrou Breno com “trauma de crânio gravíssimo com afundamento de parte da cabeça e sangramento no nariz; estava inconsciente e instável”, segundo informou a corporação.

Diante da gravidade do caso, os bombeiros solicitaram apoio do suporte avançado de vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ciclista foi levado para o Hospital Regional de Santa Maria e, durante o trajeto, uma médica do Samu fez o monitoramento dos sinais vitais do rapaz.

E o motorista?

De acordo com os bombeiros, a pessoa que conduzia o carro de passeio não estava no local do acidente quando a equipe chegou. Ainda assim, é impossível, até o momento, afirmar que houve omissão de socorro, já que o condutor ou a condutora pode ter ligado para o 190 solicitando o atendimento à vítima.

Caberá agora à Polícia Civil investigar as circunstâncias da colisão, identificar quem estava ao volante e se houve omissão de socorro. Os investigadores têm 30 dias para concluir o inquérito, prazo que pode ser prorrogado pela Justiça.

O Correio apura o estado de saúde da vítima e, tão logo tenha informações, esta nota será atualizada.

Mais acidentes

Também na sexta-feira (16/7), um acidente de trânsito entre um Siena cinza e uma motocicleta deixou o motoqueiro, 30, com uma fratura exposta na perna esquerda. A colisão aconteceu na Via S1, no Eixo Monumental, na altura da Torre de TV, sentido rodoviária do Plano Piloto.

Segundo o relato do tenente Renato Augusto, do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a fratura foi no osso da tíbia. O piloto da moto foi levado para o Hospital de Base consciente e estável. O motorista do Siena não precisou de atendimento médico.