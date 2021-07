Detran-DF marca data para visita de veículos e sucatas que serão leiloados

LP Luana Patriolino

(crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

A visitação aos veículos disponíveis para o leilão do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) começa nesta segunda-feira (19/7) e vai até a próxima sexta-feira (23/7). Os interessados em conhecer os carros terão de agendar um horário entre 8h30 e 17h30 para visitação.



O quarto leilão exclusivamente on-line do órgão será nos dias 26, 27 e 28 de julho, a partir das 9h, pelo site do leiloeiro oficial. No total, foram selecionados 1.383 veículos e sucatas que estão há cerca de 60 dias nos pátios do departamento. São 345 automóveis que estão aptos a circular.



As visitas podem ser agendadas diretamente com a leiloeira oficial pelos telefones: (61) 4063-8301 e (61) 99625-0219 ou pelo e-mail: contato@flexleiloes.com.br. Para participar do certame, as pessoas devem realizar o pré-cadastro no site do leiloeiro (www.flexleiloes.com.br) até sexta-feira.



Os proprietários dos veículos que serão leiloados têm até dia 23 de julho para comparecer ao Núcleo de Leilão (NULEI), na unidade do Detran de Taguatinga, e regularizar a situação do carro. O atendimento é somente mediante agendamento, realizado por meio do Portal de Serviços do Departamento.

Informações oficiais sobre leilões da autarquia estão disponíveis no site no site do órgão e no portal do leiloeiro oficial (www.flexleiloes.com.br). Para evitar golpes, é importante observar o endereço eletrônico e se certificar de que se trata do site oficial do leilão.

Confira os veículos leiloados

- Infiniti FX35, modelo AWD, ano 2011, cor branca. Lance inicial: R$ 12.500,00

- 10 LTZ FD2, ano 2014, cor preta. Lance mínimo: R$ 8.000,00

- S10 Executive D 4×4, ano 2010. Lance inicial: R$ 6.500,00

- Amarok CD 4×4, modelos S, ano 2013. Lance inicial: R$ 6.500,00

- Amarok CD 4×4, modelos SE, ano 2011. Lance inicial: R$ 6.500,00

- Ford Ranger XLT 12p, ano 2010. Lance inicial: R$ 6.500,00

- L200 Triton 3.2 D. Lance inicial de R$ 6.000,00