GDF libera 1,5 mil moradias em Samambaia

CB Correio Braziliense

Anúncio foi feito pelo governador em exercício, Rafael Prudente (MDB), neste sábado (17) - (crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) liberou terrenos para a construção de 1,5 mil moradias das quadras 100 e ímpares de Samambaia. O anúncio foi feito neste sábado (17/7), durante a visita do governador em exercício, Rafael Prudente (MDB), na região administrativa de Samambaia para encontrar líderes comunitários.

Em nome do governador Ibaneis, o deputado Rafael Prudente aproveitou para anunciar outras novidades aos moradores de Samambaia, entre elas, destinação de R$ 1 milhão para melhorias habitacionais em casas de famílias com integrantes portadores de deficiência; a construção de outras nove casas do projeto Módulo Embrião; além de mais recursos para reforma de equipamentos públicos da cidade.

Gustavo Aires, administrador da cidade, ressaltou a importância da liberação dos terrenos e comemorou a iniciativa. “O destravamento da questão das moradias das quadras 100 e ímpares pôs fim a uma luta de mais de 20 anos dos moradores, ficamos felizes com a notícia”, disse.

“O governador Ibaneis pediu para eu me empenhar muito em trazer algumas benfeitorias para Samambaia e, nesses dois dias, destinamos R$ 2 milhões para a Administração de Samambaia, além de outro R$ 1 milhão para que as pessoas possam fazer reformas de acessibilidades em suas casas”, completou Rafael Prudente.

Riacho Fundo 2

Além de Samambaia, o governador em exercício visitou, ainda, o Riacho Fundo 2. Lá, foi entregue a proposta de regularização das quadras QC 01, QC 02, QC 04 e QC 06. “Enganaram essas pessoas no passado, entregaram escrituras que não eram escrituras e também cobraram para que isso pudesse acontecer. Agora, as escrituras todas serão gratuitas”, garantiu o interino.

Os próximos trâmites ficarão por conta da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). “Esperamos que a Codhab cumpra com o seu papel e que, dentro de 90 dias, seja entregue a escritura dessa primeira etapa”, disse Prudente.

Rafael Prudente, que é presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), assumiu o governo local na tarde da última quarta-feira (14/7), quando tomou posse no Palácio do Buriti. Ele ocupa o posto até este domingo (18/7), pois o governador Ibaneis Rocha (MDB) está de férias e o vice, Paco Brito (Avante), saiu em licença não-remunerada.

*Com informações da Agência Brasília