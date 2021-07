Vice-governador Paco Britto reassume chefia do Palácio do Buriti

CB Correio Braziliense

Paco Britto assume o Executivo do DF até Ibaneis Rocha retornar das férias - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Após quatro dias de licença médica, o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante) reassumiu a chefia do executivo local, nesta segunda-feira (19/7). Durante a licença, o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Rafael Prudente (MDB), ocupou o cargo de chefia do Palácio do Buriti. Ele substituiu Ibaneis Rocha (MDB), que está de férias.

Prudente assumiu a função de governador em exercício na última quinta-feira (15/7), após receber mensagem do vice-governador comunicando que estaria de licença sem vencimento de 15 a 18 de julho. "Nos termos do artigo 93 da Lei Orgânica do Distrito Federal, caberá a Vossa Excelência assumir o Governo do Distrito Federal no período, tendo em vista que o Senhor Governador Ibaneis Rocha está em usufruto de férias regulares", destacou o vice-governador em trecho da mensagem encaminhada.

Prudente no Executivo

A previsão é de que Ibaneis retorne das férias na próxima sexta-feira (23/7). Durante os quatro dias de mandato, Prudente cumpriu as agendas do executivo: anunciou a liberação de R$ 5 milhões para as administrações regionais; sancionou o projeto de lei que altera as carreiras da saúde; entregou a regularização de lotes no Riacho Fundo 2; e liberou terrenos para a construção de 1,5 mil moradias das quadras 100 e ímpares de Samambaia.