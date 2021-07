Brasília recebe em outubro torneio internacional de tênis de praia

AI Ana Isabel Mansur

Entre 12 e 17 de outubro, a capital federal vai sediar o torneio de tênis de praia ITF Sand Series Brasília’21, organizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). Com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL), a principal competição do esporte nas Américas vai demandar 18 quadras e uma superquadra central, a serem montadas na Esplanada dos Ministérios.

O evento tem o patrocínio master do Banco de Brasília (BRB) e também é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Brasiliense de Tênis, com promoção da Zenith Marketing.



A estrutura da competição será construída em um espaço de 10 mil m² ao lado do Teatro Nacional e a poucos metros da Catedral, com 1,5 mil toneladas de areia. A premiação da categoria profissional do torneio é de US$ 35 mil, cerca de R$ 180 mil. Outras cidades brasileiras sem praia, como Campinas (SP) e Curitiba (PR), também sediaram eventos de tênis de praia da ITF.

Paralelamente ao ITF Sand Series Brasília’21, atletas amadores brasileiros de 12 a 70 anos vão participar de um torneio amador oficial, com pontuação válida para o ranking nacional da CBT. Ainda não há informações sobre a presença de público nos jogos. Atualmente, no DF, eventos esportivos podem receber até 25% da capacidade da torcida.

Esporte

Com dez anos de expansão, o tênis de praia vem crescendo ao redor do mundo, principalmente entre os brasileiros. Números dos torneios oficiais da ITF, de 2008 a 2019, mostram uma taxa de crescimento de 2.000%. Só no Brasil são mais de 250 eventos oficiais por ano.

A modalidade foi criada na Itália. O Brasil se destaca com Rafaella Miiller, número 1 do mundo, André Baran e Vini Font, que ocupam a 6ª e 7ª posições da lista mundial, e a multicampeã Joana Cortez, número 9 do ranking.