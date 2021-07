GDF flexibiliza regras para presença de público em estádios de futebol

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/Conmebol)

Uma mudança no texto do decreto publicado pelo Governo do Distrito Federal flexibiliza os protocolos para a entrada do público em estádios de futebol. As regras publicadas anteriormente destacavam que era obrigatório o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única do imunizante contra a covid-19, de pelo menos 15 dias, além da apresentação de um teste PCR com resultado negativo de, no máximo, 48 horas.

No entanto, com a mudança no texto publicada na edição extra do Diário Oficial de sexta-feira (16/7), será necessário apenas o comprovante de uma medida ou outra. A alteração é assinada pelo governador em exercício Rafael Prudente (MDB), durante as férias do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Na última quinta-feira (15/7), a Conmebol – responsável pela organização da Libertadores e da Copa Sul-Americana – confirmou que o jogo de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia, na próxima quarta (21/7), pelas oitavas de final da Libertadores, será em Brasília (Mané Garrincha) e com presença de público.

A nova publicação diz ainda que, no estádio, os torcedores serão divididos em setores: dos imunizados e dos que apresentaram exame PCR negativo. A presença de público em eventos esportivos no DF está suspensa desde o início da pandemia, em março de 2020.