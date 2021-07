PM evita feminicídio após pedido de socorro no Riacho Fundo I

RM Rafaela Martins

A equipe de policiais do Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID) do 28º Batalhão foi abordada por uma mulher, nesta terça-feira (20/7), por volta das 14h30, no Riacho Fundo I. Ela estava desesperada e pedia por socorro pois tinha acabado de ser agredida e ameaçada com uma arma de fogo pelo ex-companheiro.

Segundo a vítima, o homem chegou a acionar o gatilho. Com as características do autor, a equipe realizou as buscas e o encontrou nas proximidades. Ao visualizar os policiais, o homem tentou empreender fuga, dispensando a arma de fogo no caminho. No entanto, ele não obteve êxito e acabou detido.

Após a apuração do crime, foi verificado que o homem possuía inúmeras passagens pela polícia, inclusive por homicídio. A vítima e o autor foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). A vítima será acompanhada pelos policiais do PROVID do 28º BPM.

Procurado pelo Correio, o batalhão informou que até o momento não possui novas informações sobre o caso.

O que é o PROVID?

A Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID) consiste em um policiamento orientado, com objetivo do enfrentamento da violência doméstica por meio de ações de prevenção. A PMDF promove a segurança pública e os direitos humanos, realizando intervenções familiares com vítimas e agressores, encaminhando-os aos demais órgãos que compõem a rede de apoio e proteção.



Quem pode solicitar o acompanhamento?

Pessoas em situação de violência doméstica, denunciantes e órgãos da rede de apoio e enfrentamento à violência doméstica como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, Delegacia Especializada, Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica - NAFAVD e Defensoria Pública, dentre outros. O serviço é gratuito e prestado unicamente pela PMDF. Para mais informações, entre em contato por meio dos seguintes telefones: 3190-5291 e 3190-5293.

*Com informações da PMDF