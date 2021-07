RM Rafaela Martins

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Ao tentar atravessar a Estrada Parque Guará (EPGU), no Distrito Federal, uma macaco-prego fêmea morreu atropelada nesta terça-feira (20/7). Após a fatalidade, outro macaco, que também tentava fazer a travessia, ficou rodeando o corpo e acompanhando a situação até voltar para a mata.



De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a viatura não chegou a tempo de ajudar na travessia. O terceiro-sargento Kenji Kato, da PM, estava a caminho do serviço e percebeu o casal de macacos próximo a via. Ele pediu ajuda ao quartel, mas já era tarde.



O corpo da fêmea foi levado para o Zoológico de Brasília. A entidade informou que, como o espaço fica dentro de uma área de preservação ambiental, há grande ocorrência de bichos de vida livre nas redondezas.

A espécie

Muito comuns no Brasil, os macacos-prego são encontrados em variados ambientes como florestas, semiárido, manguezais e até em áreas urbanas. São animais com características parecidas com as dos seres humanos, com um cérebro relativamente grande e capazes de resolver problemas complexos.

Os macacos-prego têm diversas habilidades manuais, como descascar castanhas e frutos duros batendo-as em troncos ou rochas. Eles ainda retiram insetos de pequenos locais usando gravetos. A espécie tem o hábito de formar grupos de oito a 16 indivíduos. Quando se distanciam uns dos outros para se alimentar, eles mantêm contato por meio de sons.