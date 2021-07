CB Correio Braziliense

Veículo ficou atravessado na pista e gerou congestionamento - (crédito: CBMDF)

Um acidente de trânsito entre a QI 15 e a QI 17, no Lago Sul, gerou um longo congestionamento na manhã desta quarta-feira (21/7). Dois veículos colidiram e um deles atravessou o canteiro central e foi parar na pista contrária. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionada para atender à ocorrência.

De acordo com a corporação, uma mulher, 78 anos, conduzia o veículo que atravessou a pista. Ela precisou de atendimento no local e foi encaminhada para o Hospital Brasília com ferimento no rosto sem grande gravidade. A outra motorista não se machucou.

Acidente entre a QI 15 e QI 17 no Lago Sul gera congestionamento no trânsito nesta quarta (21/7) (foto: CBMDF)

Com o carro atravessado na pista e ocupando um das faixas de rolamento, o trânsito na QI 17 sentido Paranoá ficou bastante impactado. A Polícia Militar acionou a perícia no local para entender a dinâmica do acidente.

Um poste de iluminação pública também foi atingido e se encontra deitado no canteiro central. O Correio procurou a Neoenergia (antiga Ceb) para saber se houve queda de energia na região devido ao acidente. No entanto, ainda não teve retorno.