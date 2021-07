Ciclista é atropelada na Asa Sul; Motorista prestou assistência

AM Ana Maria da Silva

A vítima foi encaminhada ao hospital orientada e estável - (crédito: Diculgação/CBMDF)

Uma ciclista, 41 anos, foi atropelada na manhã desta quarta-feira (21/7) por um carro próximo ao bloco P, da 405 Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 10h para atender a ocorrência. De acordo com informações da corporação, a vítima, identificada como Carolina, informou que, ao fazer a travessia, não viu o carro. O motorista do veículo parou para prestar assistência e ficou no local durante todo o socorro.

O CBMDF não divulgou o estado de saúde da vítima, mas afirmou que a ciclista será encaminhada ao Hospital de Base (HBB). Carolina estava consciente, orientada e estável, segundo militares. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi até o local e, de acordo com o CBMDF, fez solicitação de perícia.

Atropelamento resulta em morte

Brendo Santiago de Oliveira, 20 anos, morreu, na noite da última sexta-feira (16/7), após ser atropelado em frente ao quartel da Polícia Militar, em Santa Maria. O rapaz estava de bicicleta quando foi atingido por um Fiat Bravo cinza. O motorista abandonou o veículo no estacionamento próximo ao local do acidente e fugiu sem prestar socorro à vítima.

O acidente aconteceu por volta das 21h30. Brendo foi encontrado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), com trauma de crânio gravíssimo, com afundamento de parte da cabeça e sangramento no nariz. Ele estava inconsciente e instável. Diante da gravidade do caso, os bombeiros solicitaram apoio do suporte avançado de vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ciclista foi levado para o Hospital Regional de Santa Maria e, durante o trajeto, uma médica do Samu fez o monitoramento dos sinais vitais do rapaz.



*Com informações do CBMDF