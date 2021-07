Atenção plena: curso leva técnicas de Mindfulness a psicoterapeutas do DF

RM Rafaela Martins

Carla Fragomeni, psicóloga e professora da Sociedade Vipassana, organiza o curso de mindfulness - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A psicóloga Carla Fragomeni organiza um evento on-line e gratuito para trabalhar habilidades da técnica Mindfulness (ou atenção plena) com objetivo de ampliar o conhecimento de psicoterapeutas e psiquiatras no atendimento em consultório. Na segunda (26/7), quarta (28/7) e no dia 30/7 de julho a psicóloga clínica pretende desenvolver um potente recurso, coerente com as mais diversas abordagens terapêuticas já utilizadas.

Serão três aulas ao vivo, ministradas às 20h30 por meio da plataforma digital Youtube. Na primeira aula serão abordados temas sobre a compreensão e a prática do Mindfulness e por que cada vez mais ela será essencial na psicoeducação e na psicoterapia de modo geral. Na segunda aula ela falará sobre o estresse da vida moderna e como aumentar os recursos para lidar com isso. A terceira aula, e última, tem como tema as possibilidades de aplicações diretas do Mindfulness no consultório.

Os profissionais de saúde que desejam ampliar recursos e possibilidades no tratamento de pacientes, que têm curiosidade em relação à atenção plena, e que desejam compreender por que a técnica é importante, precisam se inscrever no link abaixo para garantir a vaga.

Onde se inscrever?

https://smp.carlafragomeni.com.br/

Para saber mais

Os primeiros registros de práticas para treinar a mente apareceram nos Vedas, as escrituras sagradas indianas, de cerca de 2 mil a.C. Ficar quieto e atento ao mundo interno era a regra de ouro também do jainismo, mais uma tradição milenar indiana, e do taoísmo, desenvolvido na China antiga, de 300 a.C.

Uma das primeiras aplicações de Mindfulness como terapia clínica no ocidente foi feita no fim da década de 1970 por Jon Kabat-Zinn e colegas da Universidade de Massachusetts, localizada nos Estados Unidos. Eles desenvolveram um programa de redução do estresse, conhecido como Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

Programas baseados nesta técnica têm ajudado milhares de pacientes com ansiedade, depressão e doenças crônicas, como também , profissionais, estudantes e atletas com falta de atenção e concentração, cansaço excessivo, queda de desempenho, e falta de propósito em suas atividades cotidianas e no trabalho.