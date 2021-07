Forças de segurança do DF fazem testes nacionais em viaturas

CB Correio Braziliense

As viaturas utilizadas nos testes vão ser conduzidas por profissionais especializados - (crédito: Divulgação/ PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participa de uma ação inédita do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que fará testes, até esta quinta-feira (22/7), em viaturas policiais para validação de parâmetros mínimos de qualidade a serem aplicados nos veículos utilizados pelas forças de segurança pública do país.

As viaturas utilizadas nos testes vão ser conduzidas por profissionais especializados em direção veicular da Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Durante os ensaios técnicos, os profissionais testam a aceleração do veículo e avaliam os pneus, frenagem, transposição de obstáculos, slalom (zigue-zague) e circuito urbano, entre outros.

Os ensaios no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna fazem parte do Programa Nacional de Normalização e Certificação de Produtos de Segurança Pública (Pró-Segurança), coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Os testes são realizados com veículos de marcas utilizadas pelas instituições de segurança pública e terão a adoção de metodologia científica para auxiliar o processo de construção de uma norma técnica. O documento vai definir os requisitos técnicos mínimos e a validação de características que deverão ser empregadas nas viaturas policiais.

A norma técnica visa a garantia da segurança do profissional e a qualificação das aquisições dos veículos utilizados pelas instituições de segurança pública para aumentar os recursos investidos em âmbitos nacional e estadual nas corporações.

Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a iniciativa pioneira visa “aumentar a qualidade e segurança dos equipamentos utilizados pelos profissionais que atuam na linha de frente no combate à criminalidade, com otimização do serviço prestado à sociedade”, declara.

A ação segue também um dos objetivos da Lei 13.675/2018, que criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), no sentido de incentivar medidas para a modernização de equipamentos, da investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos órgãos e das instituições de segurança pública.

Certificação de equipamentos

As Normas Técnicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública focam em requisitos mínimos de qualidade e desempenho para o fornecimento de equipamentos e insumos destinados à atividade dos profissionais de segurança pública. Os ensaios técnicos previstos são realizados por laboratórios com selo de acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), de forma a garantir a máxima confiança na avaliação da conformidade dos equipamentos de segurança pública normatizados.

Além disso, contribui para a construção de atas de registro de preço para locação e/ou aquisição de serviços e produtos nacionais e internacionais de interesse dos estados, Distrito Federal e municípios, com a definição de requisitos mínimos que garantem a qualidade do serviço prestado pelo profissional da segurança pública.

Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informa que não participa da ação. Segue abaixo a nota na íntegra:

"Tratando-se da natureza de nossos serviços, nossas viaturas têm especificação particular para a destinação da atividade para qual a viatura será empregada. Ao abrir um processo de pregão eletrônico para compra de nossos carros, embasamos nossos pleitos de acordo com todas as normas de segurança já consolidadas para a atividade bombeiro militar. Sendo assim, o CBMDF não está participando do evento mencionado, contudo, apoia a busca de melhorias na segurança dos servidores policiais e correlacionados", diz o texto.



Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública