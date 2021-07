Morre sargento que foi baleado ao reagir a assalto em Samambaia

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

O 1º sargento Marcos César Carreiro morreu, aos 50 anos, na manhã desta quinta-feira (22/7). O policial foi baleado na cabeça durante um assalto em Samambaia e estava internado desde o dia 9 de junho. A tragédia aconteceu após o oficial da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reagir a um assalto, na QR 304 de Samambaia Sul. Ele estava de folga do trabalho.

“Permaneceu internado lutando bravamente pela vida. Hoje, dia 22 de julho, o policial que de tantas formas defendeu a sociedade, veio a falecer”, disse a PMDF, em nota. “Aos familiares e amigos, transmitimos as nossas mais sinceras condolências pela partida do nobre guerreiro”, lamentou a corporação em comunicado.

O crime

Marcos César Carreiro era lotado no Batalhão do Guará e foi atingido com um disparo de arma de fogo atrás da Igreja Barca, em Samambaia. O militar foi rapidamente conduzido ao Hospital Regional de Samambaia (HRSam) por uma viatura da PMDF.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local, o PM já havia sido transportado ao hospital.

O suspeito do crime foi encontrado escondido em casa, menos de 100 metros de onde ocorreram os disparos. Segundo o sargento Fabrício Gonçalves, responsável pela operação, a equipe recebeu informações de que o suspeito morava próximo ao local do crime. "Fomos até uma residência e uma senhora nos recebeu. Na hora que ele nos viu, tentou se livrar da arma, mas conseguimos apreender a pistola. Informalmente, o autor confessou o crime", detalhou.