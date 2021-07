Covid-19: DF ocupa a 20ª posição no ranking nacional de vacinação com D1

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um dia antes do mutirão da vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de 37 anos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) aplicou 22.967 doses de imunizantes. Nesta quinta (22/7), 12.452 pessoas receberam a primeira aplicação (D1), 8.740 brasilienses foram vacinados com a segunda dose (D2) e 1.775 cidadãos receberam o imunizante de dose única (DU).

No total, 1.148.771 pessoas no DF estão vacinadas com a D1 — o que representa 39,11% da população. Quanto aos brasilienses com o ciclo de imunização completo, com D2 ou DU, a porcentagem é de 15,63%.

A proporção de vacinados com a D1 coloca o DF na 20ª posição no ranking nacional de imunização contra a covid-19, feito pelo portal Coronavírus Brasil. Considerando a aplicação de D2 e DU, a capital federal ocupa o 13º lugar. A lista dos entes federativos que mais vacinaram com D1 é liderada por São Paulo, seguido do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

O levantamento de quem mais aplicou D2 e DU é encabeçado pelo Mato Grosso do Sul. Na sequência, estão Rio Grande do Sul e São Paulo.

Desde o início da campanha de vacinação, o DF recebeu do Ministério da Saúde 2.057.480 imunizantes. A reserva para a D1 conta com 10.610 doses e o estoque para a D2 tem 115.190 unidades. Há 1.770 vacinas DU na Rede de Frio do DF. A capital federal aplicou 79% dos imunizantes recebidos.

Mutirão

Entre esta sexta (23/7) e domingo (25/7), a Secretaria de Saúde vai vacinar as pessoas acima de 37 anos em 100 postos de imunização espalhados pelo DF. Não será necessário agendar a aplicação.

Para ser vacinado, basta procurar um dos pontos em funcionamento e apresentar um documento de identidade que comprove a idade. Cada local aplicará uma dose específica.

Justiça

Nesta quinta-feira (22/7), o Governo do Distrito Federal protocolou um pedido liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, seja obrigado a enviar à capital federal 292.055 doses extras de vacinas contra a covid-19.

O Correio teve acesso ao documento, o qual detalha que os envios de doses feitos pela pasta federal não consideram a aplicação em moradores do Entorno do DF. “O que se tem verificado é que a autoridade coatora tem feito projeções equivocadas frente à real necessidade da população do Distrito Federal”, diz o texto.