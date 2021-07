SS Samara Schwingel

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal optou por adicionar um novo grupo ao público-alvo de atendimento do mutirão de vacinação contra a covid-19. Nesta sexta-feira (23/7), sábado (24/7) e domingo (25/7) as grávidas e puérperas também poderão se vacinar contra a doença, além das pessoas de 37 anos ou mais.

Como as grávidas e puérperas têm contraindicação para algumas vacinas, elas serão atendidas em pontos específicos. Confira os locais neste link. Nesta sexta, o horário de atendimento é das 8h às 17h. Durante o fim de semana será das 9h às 17h.

Para que o mutirão ocorra da melhor forma e para agilizar o processo, a Secretaria de Saúde orienta que seja impressa e preenchida a ficha de registro de vacinação, e entregue ao servidor que receberá durante a vacinação. O formulário pode ser acessado aqui.