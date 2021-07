Covid-19: de 12 vítimas do DF, cinco tinham entre 20 e 49 anos

PM Pedro Marra

Das 12 mortes em decorrência de complicações da covid-19 confirmadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), nesta sexta-feira (23/7), cinco tinham entre 20 e 49 anos de idade. O total de vítimas da doença chegou a 9.538. Com os 868 novos casos notificados, o DF ultrapassou 444 mil pessoas diagnosticadas com novo coronavírus nesta pandemia. Desses, 428 mil se recuperaram.

A taxa de transmissão da doença segue em 0,97, ou seja, cada 100 pessoas infectadas podem contaminar outras 97. A taxa está abaixo de 1, limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para se ter controle da crise sanitária.

Nesta sexta, a média móvel de casos ficou em 561,6, 19,4% menor do que há 14 dias. A mediana de mortes ficou em 11,8, com leve alta de 1,7% no mesmo período de análise.

A letalidade da doença no Distrito Federal é de 2,2 %, enquanto que em Ceilândia o mesmo índice é de 3 %, um dos maiores do DF. A cidade passa de 49 mil moradores contaminados com o vírus e tem 1,4 mil óbitos pela covid-19. Em Taguatinga, há 35 mil pessoas infectadas e 929 mortes. Já em Samambaia são 718 vidas perdidas e 24,8 mil cidadãos infectados. O Plano Piloto conta com 43 mil casos confirmados e 644 mortes.