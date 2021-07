PCDF prende, em Vicente Pires, motorista embriagado que bateu em ônibus

RM Rafaela Martins

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu em flagrante, na noite de ontem, um homem de 42 anos, que dirigia embriagado na região de Vicente Pires. Ação faz parte da operação bad driver (motorista ruim, em tradução livre), realizada pela 38° Delegacia de Polícia (Vicente Pires).

Com apoio dos integrantes da Operação Quinto Mandamento, a polícia iniciou uma nova fase da operação. A prisão do autor ocorreu logo após ele ter batido o veículo contra um ônibus da viação Marechal, na Rua 4 de Vicente Pires.

Por meio de exame de bafômetro, foi constatada a embriaguez do autor, o qual apresentou a concentração etílica acima do permitido. O homem também não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e era procurado pela Justiça do Estado de Tocantins por um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto qualificado.

O homem foi apresentado na 8ª DP (SIA) e, após adoção das providências cabíveis, foi recolhido na carceragem da PCDF.

Operação

As ações da Operação Quinto Mandamento começaram em 31 de julho de 2020, em locais definidos a partir de análises criminais do setor de estatística e inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

A operação reúne integrantes de todas as forças de segurança — Polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).