RG para crianças e adolescentes será emitido em unidades do Na Hora nesta semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Jhonatan Vieira/Sejus)

Promovidas pelo programa Identidade Cidadã, as emissões de Carteira de Identidade (RG) para crianças e adolescentes serão realizadas, a partir desta segunda-feira (26/7), exclusivamente nas unidades do Na Hora. Não há necessidade de agendamento, o atendimento ocorrerá por ordem de chegada e será controlado com a emissão de senha até sexta-feira (30/7).

Devido à crise sanitária, nas unidades de atendimento serão observadas todas as medidas de enfrentamento à pandemia, tais como: o distanciamento social e controle do fluxo de pessoas. Caso necessário, o agendamento será garantido para atendimento futuro não só nas Unidades, mas também nos demais Postos de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal.

Vale ressaltar que a primeira via da identidade é gratuita. Para realizar a emissão, menores de 16 anos devem ser acompanhados por seus representantes legais, sendo necessário levar CPF, certidão de nascimento (original ou cópia autenticada) e RG original dos pais.

O que é o Identidade Cidadã?

O programa Identidade Cidadã faz parte das ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O acesso a esse documento reduz a vulnerabilidade de crianças e adolescentes ao garantir o registro de seus dados nos sistemas de segurança pública.