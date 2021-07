Covid-19: DF tem 30 casos confirmados da variante Delta, diz Ministério

SS Samara Schwingel

(crédito: Getty Images)

O Ministério da Saúde confirmou, em boletim divulgado nesta segunda-feira (26/7), que identificou 30 casos, no Distrito Federal, de infecção pela variante Delta da covid-19 — cepa identificada pela primeira vez na Índia. De acordo com a pasta federal, dois pacientes morreram por complicações da doença.

Na última semana, o GDF informou que o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) tinha identificado seis casos de infecção pela nova cepa e que todos os pacientes estavam em casa, bem e sendo monitorados. Procurada, a secretaria informou que vai tratar desse assunto durante coletiva na tarde desta segunda no Palácio do Buriti.

O casos identificados pela secretaria local são três homens e três mulheres, com idades de 20 a 59 anos. Os pacientes moram em Planaltina, Santa Maria e no Plano Piloto. Todos estão em casa, sob observação. A pasta investiga onde ocorreu a infecção de cada um, bem como as redes de contatos deles.