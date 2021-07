GDF deve receber 250 mil doses extras da Pfizer nesta quarta

PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Governo do Distrito Federal (GDF) aguarda que o Ministério da Saúde envie, nesta quarta-feira (28/7), 250 mil doses para aplicação da segunda dose (D2) da vacina da Pfizer. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, foi quem esclareceu a situação durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (26/7), no Palácio do Buriti, em resposta sobre a vacinação na capital.

“Essa quarta-feira vai ser a primeira vez que vamos receber doses D2 para a Pfizer. Então, o ministro da Saúde, no evento que fizemos no aeroporto sobre o recebimento das vacinas, falou que no mês de agosto, dentro do contrato de aquisição do Ministério da Saúde, teremos um grande quantitativo de vacinas da Pfizer adquiridas já para entrega. São vacinas que devem ser armazenadas a menos -70ºC”, afirmou Osnei.

O chefe da pasta relatou que foi perguntado pelo secretário-executivo da pasta federal, Rodrigo Cruz, se a Rede de Frio do GDF tem capacidade para receber as doses extras. “Temos uma capacidade boa de armazenamento, e estaremos muito felizes se a gente poder receber esse quantitativo das 250 mil doses o mais rápido possível”, assegura.

Segundo o secretário chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, o ministério encaminhou apenas unidades carimbadas da primeira dose (D1). “O Ministério da Saúde ainda não encaminhou para os estados o equivalente à segunda dose. As vacinas vêm carimbadas, e não recebemos vacinas carimbadas da Pfizer como segunda dose ainda. Começará a chegar nesta semana”, explicou.

Unidades extras

Em 19 de julho, uma fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, repercutiu no DF. Em frente à sede da pasta, em conversa com jornalistas, o gestor disse que nenhum estado ficou prejudicado durante a campanha de vacinação contra a covid-19, o que foi interpretado como uma resposta ao GDF — que afirma que a capital federal recebe menos doses do que o necessário e, por isso, solicitou 250 mil unidades extras ao ministério.

“Ninguém é prejudicado, porque essas decisões foram tomadas lá atrás, de forma pactuada, com os secretários de saúde e seus órgãos representativos, e considera o Censo de 2010, considera a demografia de cada estado e, aqui, do DF”, justificou Queiroga.

Secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, reafirmou o recebimento do reforço. “Em momento nenhum, o ministro desmentiu a informação que o GDF passou. O secretário Osnei Okumoto fez o cálculo do deficit de vacinas que nós temos recebido. Teve a reunião tripartite em que foi aprovada a remessa de 250 mil doses para o DF para suprir a demanda”, destacou Gustavo Rocha. Segundo ele, Brasília recebeu 21 mil doses da remessa extra.