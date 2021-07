Carro usado em sequestro relâmpago em Águas Claras é apreendido pela PMDF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

No começo da tarde desta terça-feira (27/7), policiais militares do Distrito Federal apreenderam um HRV de cor branca na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). O veículo foi levado durante o sequestro de uma mulher de 35 anos no domingo (25/7), em Águas Claras. O motorista alegou à equipe que não sabia da procedência do automóvel e foi conduzido à delegacia.

Os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o carro passando pela Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Eles acompanharam o trajeto até a Epia e abordaram o automóvel. O condutor afirmou que não tinha ciência de que o veículo tinha sido roubado em um sequestro relâmpago e confessou estar cometendo o crime de receptação (adquirir algum bem produto de crime).

Ainda de acordo com a PMDF, o mesmo carro foi utilizado por criminosos para cometer um roubo em Samambaia, na segunda-feira (26/7). O carro e o motorista foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Sequestro

Na manhã de domingo, uma mulher foi levada por criminosos durante um sequestro relâmpago. Segundo informações da Polícia Civil do DF, a vítima foi rendida e obrigada a entrar no automóvel.

A mulher teria, ainda, sido agredida. No começo da tarde, ela conseguiu escapar, fugiu pelo mato, achou uma chácara e acionou a polícia.