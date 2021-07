Inscrições para casamento comunitário no DF abrem amanhã

RM Rafaela Martins

(crédito: Sejus/Divulgação)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), divulgou nesta terça-feira (27/7), o decreto que torna público os critérios de seleção, para 40 casais que desejam participar do casamento comunitário. As inscrições são presenciais e abrem nesta quarta-feira (28/7). O prazo vai até dia 4 de agosto.

O local ainda será definido e divulgado. Mas a cerimônia está marcada para o dia 5 de setembro. Esta é a segunda edição do projeto, em 2021. A anterior ocorreu em maio, mês dedicado às noivas. O casamento comunitário é composto por cinco fases: inscrição, seleção dos candidatos, preparação da documentação, participação nos encontros preparatórios e cerimônia.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, relata que o intuito da ação é realizar sonhos. “Os preparativos para o Casamento Comunitário já estão a todo vapor. Assim como nas outras edições, com o apoio dos nossos parceiros, estamos organizando a cerimônia com todo carinho e atenção para que os noivos possam ter a cerimônia dos sonhos e um dia inesquecível”, disse. Além disso, o objetivo é oferecer aos casais a habilitação, o registro e a certidão de matrimônio.



Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, comprovar a baixa renda e entregar de forma presencial os documentos exigidos na Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (SUBDHIR), localizada no endereço SAAN, Quadra 1, Lote C, 3º andar - Edifício Comércio Local. A relação dos candidatos selecionados será divulgada em 5 de agosto de 2021.

Não serão aceitos documentos ilegíveis ou em mau estado. Além disso, se comprovada alguma irregularidade ou ilegalidade na documentação, a participação do candidato no processo seletivo será anulada. De acordo com a Sejus, critérios socioeconômicos são levados em consideração no momento da seleção.

Pré-requisitos



Comprovação de residência no Distrito Federal por cada indivíduo

Comprovação de hipossuficiência por cada indivíduo

Apresentação de toda a documentação descrita neste edital

Idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da publicação deste edital

Ausência de impedimento legal para casar-se, nos termos do artigo 1.521 do Código Civil

Documentação necessária