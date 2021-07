Acidente envolvendo sete veículos interdita uma faixa da BR-020

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Sete carros colidiram na BR-020, próximo à entrada de Sobradinho, sentido Brasília. Uma das faixas ficou interditada durante o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O acidente aconteceu nesta terça-feira (27/7), por volta das 7h30. O Departamento de Estrada e Rodagem do DF (DER-DF) assumiu os cuidados.

Segundo informações da corporação, houve um engavetamento. Marly, de 42 anos, ficou ferida e foi atendida e transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), apresentando dor no tórax. Os socorristas avaliaram as outras pessoas envolvidas no acidente, mas não houve necessidade de transportá-las.

BR-070

Na BR-070, um carro e uma motocicleta colidiram, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sentido Ceilândia. O acidente aconteceu também nesta terça-feira (27/7), próximo das 8h.

O condutor da motocicleta, Eduardo Leite, de 24 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Ceilândia, apresentando uma suspeita de fratura no braço esquerdo. Durante o atendimento, uma das faixas foi interditada e o trânsito foi controlado pela PRF.