Caminhonete bate em poste de iluminação e em ponto de ônibus na EPTG

EH Edis Henrique Peres PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma caminhonete perdeu o controle e bateu em um poste de iluminação pública e em um ponto de ônibus na Estrada Parque de Taguatinga (EPTG). A colisão aconteceu por volta das 14h04 desta terça-feira (27/7), na faixa exclusiva da EPTG,, na altura da primeira passarela, sentido Plano Piloto, próximo a Águas Claras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o motorista e a passageira do veículo apresentaram ferimentos leves. O condutor de 35 anos foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Anchieta em Taguatinga. Já a passageira do veículo de 25 anos foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).





De acordo com o informado pelo Samu, ambos estavam conscientes e com os sinais vitais estáveis, mas apresentavam queixa de dor no tóraz. Os agentes também informaram que o airbag do carro foi acionado no momento do impacto.

Segundo um amigo do casal, eles estavam indo para Planaltina (DF) a trabalho. "Eles têm uma empresa de engenharia", informou para a equipe do Correio. O rapaz diz que o amigo costuma dirigir dentro da velocidade máxima permitida nas vias. "Ele é um exímio motorista, sempre foi muito bom como condutor. Tem o comportamento de um motorista normal, não corre, anda bem tranquilo", pontuou.

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), testemunhas que estavam nas proximidades afirmaram que a caminhonete foi fechada por outro veículo, por isso perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu no poste de iluminação pública, atingido logo depois o ponto de ônibus do BRT. O carro que teria fechado o condutor da caminhonete não permaneceu no local. No momento, agentes DER-DF tiram os cabos de ferro do poste em que o carro colidiu. Outros dois agentes do Departamento fazem o bloqueio da primeira faixa à esquerda da EPTG, perto do local onde aconteceu o acidente. Apesar de alguns cones na pista, o trânsito no local flui bem.

A Defesa Civil do DF foi acionada para verificar os danos à estrutura do ponto de ônibus. Além disso, a faixa exclusiva teve de ser interditada durante o atendimento e permanece aos cuidados da Polícia Militar do DF. O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e 12 militares.

Um agente do DER-DF, que não quis ser identificado, relatou que a equipe foi acionada para remover o veículo por volta das 16h. "Chegamos com uma máquina Bobcat, que é uma mini carregadeira, para retirar o veículo. Mas, antes, serramos o poste. Em seguida, veio o super guincho do DER para retirar o veículo. Com suporte da plataforma do guincho da seguradora, a gente vai tentar remover o veículo com apoio do guincho. Vamos ver se conseguimos salvar as duas plataformas da parada. Depois, só faremos a limpeza do local", esclarece o funcionário.