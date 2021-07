Homens são baleados ao tentar aplicar golpe em Samambaia

DD Darcianne Diogo

(crédito: Darcianne Diogo/D.A Press)

Dois homens foram baleados, no começo da tarde dessa terça-feira (27/7), ao tentar aplicar um golpe em um casal, na Quadra 410 de Samambaia Sul, em frente à Feicenter.

Testemunhas relataram ao Correio que dois homens marcaram o encontro para negociar o suposto celular em frente a uma loja de joias. A vítima, que estava acompanhada do marido e de outros colegas, ao perceber que tratava-se de um golpe, gritou. Os colegas da vítima correram atrás da dupla.

"Um deles (criminosos) estava dentro do carro esperando para dar a fuga, quando foi atingido pelos tiros. Só ouvimos o barulho", informou um comerciante, que preferiu não se identificar.



O rapaz foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) e entubado no próprio local. Em seguida, ele foi transferido ao Hospital de Base pelo helicóptero, instável.. Os outros dois conseguiram fugir. No meio do caminho, um deles deixou a sandália. A área foi interditada pela Polícia Civil para perícia. O caso está sob investigação da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).





