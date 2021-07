Covid-19: capital acumula mais de 447 mil casos da doença

LP Luana Patriolino

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 582 novos casos de covid-19 e 11 mortes, nesta terça-feira (27/7). Com as ocorrências, a capital acumula 447.354 infecções pela doença e 9.578 óbitos, desde o começo da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Segundo a Secretaria de Saúde, 88% dos pacientes com o novo coronavírus são moradores da capital; 5,9% são do Entorno do DF; e 7,2% são de outras unidades da Federação;

Das vítimas desta terça-feira, uma tinha entre 20 e 29 anos; três de 40 a 49; três de 50 a 59; duas estavam com idades entre 60 e 69; uma de 70 a 79 anos; uma tinha 80 ou mais. As comorbidades foram constatadas em oito pessoas. Os agravantes verificados foram: obesidade; imunossupressão; distúrbios metabólicos; pneumopatia; cardiopatia; e outros.

A região administrativa com maior número de casos é Ceilândia, com 49.352 ocorrências da doença. Em seguida, aparecem Plano Piloto (43.590), Taguatinga (35.249) e Samambaia (24.927).